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«Меньше, чем на Нобель, не соглашайся!»

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  • 22.02.2024, 13:09
  • 3,568
«Меньше, чем на Нобель, не соглашайся!»

Белорус показал простой способ упаковки картошки — и собрал за сутки более миллиона просмотров.

Каждый белорус знает, что мало посадить картошку, вырастить ее и собрать урожай. Надо еще ее и расфасовать. Наш соотечественник представил в TikTok простой способ упаковки картошки в мешки.

Для него потребуется ведро и обрезанным днищем, а также напарник с лопатой. Комментаторы сошлись во мнениях, что все гениальное — просто. Судя по всему, его многие испытают в ближайшем сезоне.

Ролик был опубликован менее суток назад, но собрал уже более 1,2 млн просмотров и 16 тысяч лайков.

В комментариях подписчики посоветовали изобретателям запатентовать свое решение. А кто-то из восхищенных комментаторов даже написал: «Меньше чем на Нобель не соглашайся!»

«Вот ничего сложного, а сколько времени экономит», — подтвердил другой.

@guzikdimon

♬ оригинальный звук - Really Golumn?

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