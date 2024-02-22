закрыть
22 февраля 2024, четверг, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский самолет уронил авиабомбу на село в Белгородской области

1
  • 22.02.2024, 13:50
  • 6,246
Российский самолет уронил авиабомбу на село в Белгородской области

Это уже шестой случай.

Российский самолет уронил очередную авиабомбу ФАБ-250 в Белгородской области, сообщают иточники Telegram-канала ASTRA.

Губернатор назвал авиабомбу «взрывоопасным предметом» и не стал озвучивать причины его появления.

Как выяснила ASTRA, 18 февраля в селе Солоти была найдена ФАБ-250. Власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.

«В Валуйском городском округе в селе Солоти найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее российские самолеты уронили как минимум 5 авиабомб ФАБ-250 в Белгородской области. А 1 февраля еще одну авиабомбу нашли в оккупированном городе Зимогорье в «ЛНР».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип