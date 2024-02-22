Российский самолет уронил авиабомбу на село в Белгородской области 1 22.02.2024, 13:50

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Это уже шестой случай.

Российский самолет уронил очередную авиабомбу ФАБ-250 в Белгородской области, сообщают иточники Telegram-канала ASTRA.

Губернатор назвал авиабомбу «взрывоопасным предметом» и не стал озвучивать причины его появления.

Как выяснила ASTRA, 18 февраля в селе Солоти была найдена ФАБ-250. Власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.

«В Валуйском городском округе в селе Солоти найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее российские самолеты уронили как минимум 5 авиабомб ФАБ-250 в Белгородской области. А 1 февраля еще одну авиабомбу нашли в оккупированном городе Зимогорье в «ЛНР».