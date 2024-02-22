«Считаю вложение в недвижимость в Беларуси очень рискованной игрой» 1 22.02.2024, 15:11

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На рынке квартир образовался пузырь?

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин рассказал, почему не стал бы сейчас покупать квартиру в Минске.

— Для Беларуси это типичная ситуация: как только начинают расти зарплаты, растет и стоимость квадратного метра, — прокомментировал Владимир Ковалкин в эфире «Обычного утра» увеличение стоимости квадратного метра жилья в Минске в 2023 году на 13%. — Напомню, команда Лукашенко пытается разогнать экономический рост, поэтому реальный рост зарплаты опережает рост производительности труда.

Это создает такой своеобразный пузырь на рынке недвижимости.

Мы видим сейчас тренд на то, что все подорожало, но мы знаем, что подорожало не потому, что есть какой-то качественный экономический рост, а потому что просто накопились дисбалансы.

В такой обстановке экономист не советует вкладывать деньги в недвижимость в Беларуси.

— Покупать квартиры точно не стоит, потому что вы покупаете что называется «на высоких ценах», а потом, скорее всего, вам придется расплачиваться за эту покупку уже на упавших зарплатах, что не очень приятно.

Правда, если говорить про экономику Беларуси, то у нас вслед за накоплениями и дисбалансом часто происходит девальвация. Это любимая игра белорусов — взять кредит в белорусских рублях, желательно под льготный процент, дождаться очередного обесценивания рубля и вернуть меньше, чем взял.

Стратегия понятная. Но это рулетка, потому что сейчас у нас очень сильно поменялся контекст. Идет война в регионе. В Беларуси режим пытается строить Северную Корею.

В ту реку, в которую многие входили в 90-е, в середине нулевых и даже в десятые, уже не войдешь. То есть прогнозировать, что будет завтра, исходя из того, что такое несколько раз происходило 15-20 лет назад, я бы не стал.

Потому что обязательно сработает дисбаланс. И как это отразится на белорусском рубле, достаточно сложно сказать.

Ну и последний важный фактор — это репрессии, это беспредел силовиков. По сути, когда вы вкладываетесь в любой актив, должны понимать, что его надо как-то защищать.

У вас должно быть право собственности на свою квартиру или дом, которые никто не сможет прийти и отобрать. Однако сейчас в Беларуси этого вам никто не сможет гарантировать.

Поэтому я считаю вложение в недвижимость в Беларуси очень рискованной игрой. И эти риски нужно хорошо осознавать.

Тем более, если вы хотите сохранить свои деньги, накопив 200-300 тысяч долларов или больше. Я бы вообще не рекомендовал вкладывать в Беларусь ни в каком виде — ни в бизнес, ни в недвижимость.

Даже если у вас небольшой запас, там, 50-70 тысяч долларов, можно посмотреть квартиру где-нибудь в Белостоке или в другом не самом дорогом польском или литовском городе и купить ее там. Это будет гораздо более разумная инвестиция.

Потому что эту собственность у вас, кроме как по суду, никто не отберет. А чтобы у вас ее отобрали по суду в стране Евросоюза, вы должны быть очень серьезным мошенником.

Во-вторых, недвижимость в странах ЕС будет медленно, но дорожать. И в-третьих, это всегда запасной аэродром, куда можно переехать из Беларуси, — советует Ковалкин.