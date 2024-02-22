Япония оставила Россию без токарных и фрезерных станков 2 22.02.2024, 15:11

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Введены новые санкции.

Япония включила в санкционный список товаров фрезерные и токарные станки с числовым программным управлением, сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности страны, пишет The Moscow Times.

Всего в обновленном списке перечислено 50 товаров, ранее туда были добавлены процессоры, оптическое оборудование и системы связи. В конце января Токио запретил экспорт в Россию вакцин, водки, медицинского и промышленного оборудования, а также ввел ограничения против Сбербанка и Альфа-банк.

C 9 августа прошлого года Япония запретила экспортировать в Россию автомобили с двигателем более 1,9 л, а также все гибриды и электромобили. Новые машины японские производители прекратили поставлять еще весной 2022 года, эта мера ударила как раз по вторичному рынку. На японские автомобили с мощными двигателями, по оценке аналитического агентства «Автостат», приходилось 20% всех поступающих в страну иномарок с пробегом, а на гибриды и, как их называют на рынке, «электрички» — еще 30%.

Санкционные списки Японии насчитывают уже более тысячи российских граждан и более 600 организаций, а экспортные санкции затрагивают перечень из примерно 850 товаров. Экспортные санкции будут расширены в отношении товаров, «способствующих укреплению промышленной базы» российской экономики, заявлял генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.