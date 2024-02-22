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Белорус переплатил по кредиту — а банк молчал

  • 22.02.2024, 15:18
  • 1,484
Белорус переплатил по кредиту — а банк молчал

Чем все закончилось?

Дмитрий в июле 2018 года взял кредит на строительство дома на общих основаниях. В октябре 2023-го полностью его погасил и обратился за справкой, подтверждающей данный факт, сообщает onliner.by.

В банке он узнал, что переплатил по кредиту 6,91 рубля. Но не стал дарить названную сумму банку и даже решил взыскать с него деньги за пользование его средствами в течение нескольких месяцев. Чем все закончилось?

— Я сам случайно узнал о переплате, получается, банк пользуется моими деньгами. Написал заявление на возврат средств, но деньги за пять дней так и не поступили, хотя было обещано на следующий банковский день, — рассказывает читатель.

Затем он написал жалобу в Нацбанк, после чего в банке, где ему выдали кредит, предложили урегулировать ситуацию.

— Мне звонили и предложили урегулировать ситуацию лично, встретиться для передачи денег и отозвать жалобу. Но я и так потратил более пяти часов личного времени в очередях в отделении на заполнение бумаг по этой проблеме, а ехать за 40 киломтеров в Минск, чтобы мне наличными отдали меньше 20 копеек?

В итоге Дмитрий получил не только 6,91 рубля за переплату, но и проценты за пользование его средствами с 25 октября 2023 года по 22 января 2024 года в размере 16 копеек. Сумма хоть и смешная, но мужчина рад, что отстоял свои права перед банком.

«Также банк сообщил, что специалистам, осуществляющим сопровождение кредитных договоров, указано на обязательность своевременного урегулирования с кредитополучателями всех нестандартных ситуаций и принятия мер реагирования, а также информация о несвоевременном информировании вас об имеющейся переплате по кредиту будет учтена при подведении итогов работы за отчетный период», — говорится в ответе Нацбанка.

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