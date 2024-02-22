Forbes: Patriot «минусует» российские Су с фронта бешеными темпами 22.02.2024, 15:22

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Но есть важный нюанс.

Российская авиация продолжает отмечать беспрецедентные потери в небе над Украиной. Недавно за пять дней украинские воины «приземлили» семь самолетов Су.

Как сообщает Forbes, российские Су чаще всего сбрасывают на Украину управляемые авиационные бомбы, радиус действия которых достигает 40 км. Это позволяет российским пилотам выпускать их за пределом досягаемости ПВО Украины.

Офицер британской разведки в отставке Серджио Миллер заявлял, что украинская ПВО не может противодействовать КАБам, которые запускают с территории РФ. По словам военного, это серьезная угроза.

«Миллер был прав насчет серьезности угрозы. Но он ошибся насчет украинской ПВО. У них действительно есть ответ бомбардировщикам: три батареи ПВО с ракетами «земля-воздух» Patriot американского производства», - пишет издание.

За пять дней украинские силы - вероятно, экипажи Patriot, стреляющие ракетами PAC-2 радиусом действия 140 км - сбили семь бомбардировщиков Су: пять двухместных Су-34 и два одноместных Су-35.

Издание отмечает, что перехватить КАБ практически невозможно. Перехватить самолет, сбрасывающий КАБ, не просто возможно - это достаточно просто для опытного экипажа противовоздушной обороны с соответствующим оборудованием. Эта бомба лучше всего работает при запуске с высоты. Чем выше поднимается пилот, тем легче системе воздушной обороны обнаружить его на радаре и нанести удар.

Patriot заканчивается

Неудивительно, что украинская армия отдает приоритет операциям против российских бомбардировщиков. КАБы сыграли важную роль в успешном захвате Россией города Авдеевка. Военные, оборонявшие город, сообщали о десятках атак КАБами ежесуточно.

Эти бомбы уничтожили городские опорные пункты, от которых зависела оборона города. После потери Авдеевки осторожные украинцы стали более смело разворачивать установки Patriot в прифронтовой зоне, чтобы уничтожать вражескую авиацию. Сегодня вблизи линии фронта украинская ПВО более агрессивна.

По меньшей мере несколько пусковых установок находятся в пределах 50 км от линии соприкосновения на востоке Украины. В субботу, очевидно, Patriot сбил Су-34 в 96 км к востоку от линии соприкосновения. Радиус действия ракет PAC-2 для этих установок составляет 144 км.

«Став более агрессивными со своими Patriot, украинские ВВС склонили весы противовоздушной обороны в свою пользу. Российская авиация теряет свои лучшие истребители-бомбардировщики такими темпами, которые она не может выдержать. Семь сбитых самолетов за пять дней указывают на ежемесячную потерю более 40 реактивных самолетов. В ВВС РФ осталось около 250 Су-34 и Су-35. С такой скоростью оба типа могут вымереть за полгода», - отмечает Forbes.

Кремль знает, что у него проблемы с Patriot, и начал предпринимать шаги по снижению риска, начиная с новых маршрутов для своих самых ценных самолетов. Снизить риск для бомбардировщиков сложнее. Чтобы сбросить бомбы, они должны пролететь на расстоянии 40 км от фронта. Пилотам Су не остается ничего, кроме как стать мишенью в тире Patriot.

Однако они могут выиграть бой с ПВО. США были крупнейшим донором ракет Patriot для Украины, а республиканцы в Конгрессе США заблокировали дальнейшую помощь. По словам Антона Геращенко, бывшего советника МВД Украины, через четыре месяца запасы ракет для Patriot в Украине «упадут до критического уровня».

«Сколько Су могут сбить украинцы, прежде чем выстрелят свой последний Patriot? Мы не знаем. Но мы можем узнать - и это произойдет уже в скором времени», - отмечает издание.