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Лукашенковский МИД грозится ответить Литве за закрытие пограничных переходов

  • 22.02.2024, 15:27
  • 1,522
Лукашенковский МИД грозится ответить Литве за закрытие пограничных переходов

Однако об ответных мерах не сообщает.

Решение литовских властей о закрытии с 1 марта 2024 года еще двух пунктов пропуска «Котловка — Лаворишки» и «Привалка — Райгардас» и ограничении пассажирского сообщения является исключительно политически мотивированным шагом, в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний.

Об этом заявили в МИД Беларуси и пригрозили «жесткой» реакцией.

«Беларусь будет вынуждена жестко отреагировать на эти крайне недружественные действия Вильнюса с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран», — заявили в ведомстве.

Какие именно будут приняты меры — не сообщается.

Напомним, накануне стало известно, что Литва с 1 марта 2024 года закрывает еще два пункта пропуска на границе с Беларусью — КПП «Лаворишкес» (сопредельный — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

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