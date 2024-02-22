Белорусский доброволец: Режим должен ответить за все 1 22.02.2024, 15:40

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Боец тактической группы «Афина» обратился к белорусам.

Белорусы защищают Украину во многих подразделениях ВСУ. Одно из них — тактическая группа «Афина» Интернационального легиона при Главном управлении разведки.

Большую часть подразделения составляют белорусы, которые прошли самые горячие точки войны — Бахмут, Купянск, Запорожское направление.

Боец «Афины» с позывным «Захар» обратился к белорусам:

— Белорусы, не бойтесь, приезжайте в Украину, набирайтесь боевого опыта. 2020 год показал, что мирным путем режим не хочет договариваться. Они должны ответить. В футбол играют две команды, а не в одни ворота.