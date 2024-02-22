Андрей Новик: Мы, белорусы, рядом с украинцами в этой беде 22.02.2024, 16:04

В годовщину начала войны в Украине в Варшаве покажут спектакль «How are you?».

В годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину независимый театральный коллектив «BY TEATR» покажет документальный спектакль «How are you?».

Белорусский актер театра и кино Андрей Новик рассказал сайту Charter97.org об этой постановке.

— Андрей, ваша команда теперь называется «BY TEATR». Это все те же люди, с которыми вы ставили «Море Кристины» и другие спектакли?

— Команда осталась практически та же, 90% людей, но мы ушли от основателей «Team Theatre». С ними мы на данный момент не сотрудничаем, а все наши личные проекты (а их 4 из 5) принадлежат нам. Мы создали другой проект. «BY TEATR» объединяет драматургов, режиссеров, актеров, художников и других людей театра, которые были вынуждены покинуть Беларусь.

Наши проекты создаются в сотрудничестве с польскими партнерами и в их пространствах. Такая форма взаимодействия соответствует принципу мультикультурализма, заложенному в концепции проекта. Сохраняя свое лицо, белорусскую идентичность и язык, мы вступаем в диалог с культурой страны, которая нас приняла. Сейчас мы открываем юридическое лицо и, надеюсь, станем полноценной организацией, которая будет стабильно функционировать и работать на варшавскую публику.

— В годовщину начала войны в Украине вы ставите спектакль «How are you?». О чем он рассказывает? На этот раз у вас не белорусская тема, а война в Украине.

— Начну с того, что это не премьера, данный спектакль является моим режиссерским дебютом. Я его поставил в мае 2022-го года, через три месяца после начала войны. «How are you?» — это спектакль-вербатим, документальный спектакль, который затрагивает как раз тему первых дней полномасштабного конфликта, но не только украинцев, а всех проживающих в Украине. Мы попытались проникнуться проблемами людей, как они встретили первые дни войны, через что им пришлось пройти. Мой друг, драматург Виталий Карабань сам застал первые дни войны в Киеве, его история также присутствует в этом проекте.

Мы создавали этот спектакль, наверное, с разовой акцией, чтобы каким-то образом поддержать людей, осветить эту страшную ситуацию. Но как-то так сложилось, что мы с этим проектом стали постоянными участниками, скажем так, творческой жизни Варшавы. Мы играем «How are you?» в подвале Музея Вольной Беларуси, который на данный момент является нашим партнером и предоставляет помещение абсолютно бесплатно. Также нашими партнерами в этом показе является «Дом Творцаў», это белорусская организация, которая помогает бывшим политзаключенным, связанным с искусством.

Спектакль уже был представлен на двух фестивалях, везде встречался очень хорошо, потому что затрагивает очень важную и нужную тему. Думаю, свою роль также играет простота, с которой мы его доносим и показываем. «How are you?» для нас не просто возможность поддержать Украину, наша команда хотела показать, что мы, белорусы, рядом в этой беде. Это и стало идеей создания данной постановки. Поэтому приглашаем всех неравнодушных 24 и 25 февраля на наши благотворительные спектакли. Будет премьера нового состава и новой команды в этом проекте.

— Историю украинцев в этом спектакле рассказывают белорусы. Насколько, по вашему мнению, белорусам удалось передать тот ужас, который пережили украинцы?

— Год назад, также на годовщину начала войны, мы показали этот спектакль на большой сцене театра TR Warszawa. Пришло очень большое количество людей, в большинстве своем — украинцы, но были и белорусы, и очень много поляков. После показа было долгое обсуждение, на котором одна из девушек на украинском языке спросила: «Как получилось, что образовалась такая театральная труппа, где объединились украинцы и белорусы, где вы поднимаете такие важные темы?»

Когда мы сказали, что мы все из Беларуси, возникла очень сильная и важная для меня пауза, после которой она сказала: «Тогда еще большая благодарность вам от имени нашего народа за то, что вы делаете». Думаю, после этих слов можно судить, что проект, который играют белорусы об украинцах, передан правильно и попадает в цель.

— Деньги от этого концерта пойдут на благотворительность. Расскажите, кого вы хотите поддержать.

— Да, спектакль является благотворительным, все собранные средства мы передаем на помощь организации, которая называется «Центр переселенцев города Херсон». Я понимаю, что мы не соберем какую-то колоссальную сумму, которая изменит мир, но то, что мы можем, мы обязаны сделать. Как говорится, маленькой помощи не бывает, поэтому было принято решение сделать благотворительные показы.

На данный момент в актерском составе этого спектакля есть два украинца из шести актеров, часть нашей команды на данный момент так или иначе связана с Херсоном. Для кого-то это родной город, кто-то там работал, а у кого-то там могилы предков. Мы знаем, что этот фонд действительно помогает, это не фиктивная организация. Мы решили поддержать маленькую организацию, потому что таким помогают меньше всего.

Показ спектакля «How are you?» состоится в Варшаве 24 и 25 февраля в Музее вольной Беларуси (ul. Foksal, 11), начало в 19:00. Билеты можно купить по ссылке.

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