В Мариуполе прозвучала серия взрывов 22.02.2024, 16:09

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Оккупанты задействовали вертолеты и ПВО.

В Мариуполе 22 февраля прогремела серия взрывов. Российские войска подняли в небо вертолеты и включили ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Мариуполь. Серия взрывов, где-то северо-западнее города», - рассказал он.

В Кальмиусском районе фиксируем работу вражеской ПВО, пуск минимум трех ракет.

«Одновременно прошли вертолеты в сторону Волновахи», - добавил Андрющенко.