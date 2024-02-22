закрыть
22 февраля 2024, четверг, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мариуполе прозвучала серия взрывов

  • 22.02.2024, 16:09
  • 3,754
В Мариуполе прозвучала серия взрывов

Оккупанты задействовали вертолеты и ПВО.

В Мариуполе 22 февраля прогремела серия взрывов. Российские войска подняли в небо вертолеты и включили ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Мариуполь. Серия взрывов, где-то северо-западнее города», - рассказал он.

В Кальмиусском районе фиксируем работу вражеской ПВО, пуск минимум трех ракет.

«Одновременно прошли вертолеты в сторону Волновахи», - добавил Андрющенко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип