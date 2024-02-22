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Дания подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

  • 22.02.2024, 16:30
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Дания подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Срок действия документа — 10 лет.

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, ее страна стала первой в Северной Европе, которая подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Срок действия документа — 10 лет.

Об этом сообщает DR.

По информации издания, Фредериксен представила соглашение на пресс-конференции в Мариенборге в четверг, 22 февраля.

«Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может подчеркнуть, насколько важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит, и тогда потенциально не устоит и Европа», — заявила премьер-министр Дании.

Как пишет DR, соглашение поможет поддержать способность Украины защитить страну от России, а также поможет сдержать нападения РФ в будущем.

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