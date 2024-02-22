В айти-деревне под Минском продается обставленный дом с двумя спальнями 8 22.02.2024, 16:44

2,600

Цена привлекает.

В белорусской IT-деревне, что возникла между Минском и Смолевичами, продается дом для круглогодичного проживания. Внутри уже сделан ремонт, есть мебель и техника, осталось лишь его купить. Realt показал, как выглядит альтернатива трехкомнатной квартиры.

В 2015 году стало известно, что в деревне Сосновая под Минском появится около 150 домов, в которых будут жить айтишники. IT-деревня таки выросла, несмотря на смену застройщика и немного затянувшегося строительства. Тут продается один из домов, который готов к проживанию. Он двухэтажный и был построен в 2016 году из газосиликатных блоков. Его общая площадь — 80,9 м².

В доме сделан качественный ремонт.

На первом этаже разместились кухня-гостиная, прихожая и санузел.

Кухня выполнена из натурального шпона дуба. Она оснащена встроенным холодильником и посудомоечной машиной, индукционной варочной панелью, духовым шкафом с конвекцией и очисткой. Бытовая техника от Electrolux. Есть смеситель со встроенным подключением фильтра для очистки питьевой воды. В этой зоне стоит стол в цвет фасада кухни.

Вся мебель в доме сделана из массива дуба.

В гостиной расположены диван, кресло, пуфик, журнальный стол и стеллаж. Напротив, под лестницей, организован встроенный шкаф. Тут имеется домашний кинотеатр с моторизованным экраном Digis Electra и AV и система 5.1 Q Acoustics 7000i.

Лестница также выполнена из массива дуба и оборудована подсветкой, проходным выключателем.

В прихожей имеются датчики движения для автоматического включения света. Тут стоят шкаф-купе, вешалка для обуви, тумба и скамейка. На полу уложена польская плитка.

Наверху расположились две жилые комнаты. Потолок тут отделан деревом, на полу лежит трехслойный дубовый паркет. В спальне есть тумбочки, комод, шкаф, кровать с подъемным ортопедическим основанием. Во второй комнате установлен регулируемый стол IKEA и стеллаж.

В санузлах установлены инсталляции Grohe Rapid SL Fresh 5-in-1, подвесные унитазы Ideal Standard. Вместо ванной сделан душ.

Отапливается дом на газу. Канализация — местная.

В доме есть чердак с настилом на всю площадь, куда можно сложить сезонные вещи.

Также тут имеется терраса, куда вывели все коммуникации для постройки летней кухни или обустройства жилого помещения.

На крыльце установлены IP-камера, освещение с датчиком света и розеткой для подключения новогодней иллюминации.

Участок маленький, но с ландшафтным дизайном. Он занимает всего 3,2 сотки. Здесь растет газон, сделаны тротуарная плитка, декоративные грядки. На территории стоит хозяйственный блок Keter Oakland 757.

Стоимость дома — 137 500 долларов.