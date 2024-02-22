«Права» на 20 лет: когда нововведение начнет действовать? 1 22.02.2024, 17:18

В ГАИ ехать рано.

Сегодня, 22 февраля, на Национальном правовом интернет-портале официально опубликован указ №55 от 16 февраля 2024 года, который корректирует более 200 административных процедур.

Как известно, среди прочего есть и такое изменение: водительские права будут выдаваться сроком на 20 лет, тогда как сейчас их выдают на 10 лет. Когда же в Беларуси начнут выдавать «права» на 20 лет? Разбиралась редакция abw.by.

Также редакция портала получила от читателя такой вопрос:

Ответ. Здесь все просто: указ вступает в силу спустя месяц после официального опубликования, значит, в конце марта. Если пойти в ГАИ за новыми «правами» сейчас, то их выдадут на 10 лет. Если подождать месяц – то «права» выдадут сроком на 20 лет.

Если же сейчас читатель попадется за рулем с просроченными правами, то он будет считаться бесправником со всеми вытекающими последствиями.

Стоимость замены водительских прав составляет: выдача водительского удостоверения – 80 руб.; выдача водительского удостоверения взамен утраченного – 120 руб.; оформление заявления – 3,2 руб.; компьютерные услуги – 1,60 руб.

Напомним, среди прочих изменений, которые предусматривает указ №55, есть и такое: для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не потребуется в обязательном порядке предоставлять водительские права и страховку.

А время регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции сокращено с десяти до семи рабочих дней. Автомобили, которые сошли с конвейера менее трех лет назад, получат разрешение на допуск к участию в дорожном движении на три года.