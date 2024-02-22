Бывший белорусский политзаключенный чудом не попал под обстрел палестинских террористов в Израиле 22.02.2024, 18:04

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Олег Бородин

Его коллеги оказались в самом водовороте событий.

Утром в четверг, 22 февраля, на 1-й трассе возле Иерусалима неизвестные открыли стрельбу. Погибли от одного до трех человек, десять пострадали, а трое террористов застрелены.

Под обстрел чудом не попал бывший политзаключенный Олег Бородин, который проживает в Израиле. Об этом он рассказал сайту Charter97.org.

«Сегодня утром мы выехали на монтаж двумя машинами. Я в первой машине въехал в Иерусалим на монтаж объекта в районе зоопарка, а вторая машина пошла по трассе в развлекательный центр «Magic Kass» за Маале Адуим. Вторая машина попала в водоворот событий. Есть несколько снимков, которые работники второй машины успели сделать, проезжая место происшествия».

«В данный момент происходит военная операция — армия зашла в Вифлеем, происходят обыски в домах террористов, арестованы их родственники», — рассказал экс-политзаключенный.

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