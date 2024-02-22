закрыть
22 февраля 2024, четверг, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США произошло массовое отключение связи

  • 22.02.2024, 18:12
  • 3,538
В США произошло массовое отключение связи

Официально о причинах проблем не сообщали.

В Соединенных Штатах Америки произошел масштабный сбой в работе одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T.

Как пишет CNN, сбой привел к тому, что клиенты компании по всей территории Штатов не могли совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и выходить в сеть. О проблемах заявили и клиенты Verizon и T-Mobile, однако компании сказали, что у них нет проблем - возможно люди просто не могли связаться с теми, кто пользуется услугами AT&T.

Как свидетельствуют данные сайта DownDetector, о проблемах с AT&T сообщили более 74 тысяч человек. Компания признала факт повсеместного отключения, но не назвала причину сбоя системы.

- Некоторые наши клиенты сегодня утром испытывают перебои в работе беспроводной связи. Мы срочно работаем над восстановлением их обслуживания, - заявили они.

Источник сообщил журналистам, что проблема может быть связана с пирингом. По его словам, нет никаких признаков того, что перебои произошли в результате кибератаки.

Сбои привели к нарушению работы ряда служб. Так, департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско сообщил, что в его центр 911 поступают не все звонки, а в штате Огайо сбой повлиял на работу пожарной сигнализации Верхнего Арлингтона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип