В США произошло массовое отключение связи 22.02.2024, 18:12

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Официально о причинах проблем не сообщали.

В Соединенных Штатах Америки произошел масштабный сбой в работе одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T.

Как пишет CNN, сбой привел к тому, что клиенты компании по всей территории Штатов не могли совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и выходить в сеть. О проблемах заявили и клиенты Verizon и T-Mobile, однако компании сказали, что у них нет проблем - возможно люди просто не могли связаться с теми, кто пользуется услугами AT&T.

Как свидетельствуют данные сайта DownDetector, о проблемах с AT&T сообщили более 74 тысяч человек. Компания признала факт повсеместного отключения, но не назвала причину сбоя системы.

- Некоторые наши клиенты сегодня утром испытывают перебои в работе беспроводной связи. Мы срочно работаем над восстановлением их обслуживания, - заявили они.

Источник сообщил журналистам, что проблема может быть связана с пирингом. По его словам, нет никаких признаков того, что перебои произошли в результате кибератаки.

Сбои привели к нарушению работы ряда служб. Так, департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско сообщил, что в его центр 911 поступают не все звонки, а в штате Огайо сбой повлиял на работу пожарной сигнализации Верхнего Арлингтона.