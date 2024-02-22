В Беларусь идет теплая воздушная масса из Европы 22.02.2024, 18:36

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Какая погода будет в выходные?

23 февраля погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Облачно. Временами пройдут осадки, в основном дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +3..+8°С, по югу страны до +10°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

24-25 февраля погоду в стране продолжат определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юга Европы. Облачно с прояснениями.

24 февраля ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +7..+14°С, по северо-востоку республики она составит +4..+6°С.

25 февраля на большей части территории страны пройдут дожди. Ветер южной четверти порывистый, ночью в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +4..+10°С, по западу страны до +12°С.