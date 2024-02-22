Xiaomi представила свой главный смартфон в 2024-м году 22.02.2024, 18:55

У него самая передовая «начинка».

Компания Xiaomi официально представила свежий флагман 14 Ultra. Аппарат получился по-настоящему топовый и мощный: самый крутой процессор для Android-смартфонов, передовая камера и впервые поддержка спутниковой связи.

Как и предшественник, он позиционируется как лучший камерофон на рынке. У него сразу 4 модуля с «самой продвинутой» оптикой от Leica, и все по 50-мегапикселей. Вместе с тем, это первый смартфон производителя с двумя телеобъективами.

Основные характеристики Xiaomi 14 Ultra такие:

- 6.7-дюймовый AMOLED LTPO дисплей с разрешением 3200×1440, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит.

- Внутри топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3. За его охлаждение отвечает большая испарительная камера с эффективностью в три раза больше, чем у традиционных решений.

- До 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, накопитель UFS 4.0 до 1 ТБ.

Батарея емкостью 5300 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт – от 0 до 100% аккумулятор заряжается за пол часа. Также присутствует 80-ваттная беспроводная зарядка.

- Касательно камер: основная использует топовый дюймовый сенсор Sony LYT-900 с OIS и переменной диафрагмой. Телеобъектив и перископ задействуют датчик Sony IMX858 с OIS и апертурой f/1,8 и f/2,5 соответственно. Ширик – тоже IMX858. Для селфи стоит сенсор OmniVision OV32B40. на 32 Мп. Примерами фото Xiaomi делилась ранее.

- В черном и белом цвете крышка под кожу, а в синем – из керамики.

Смартфон оснащен высоким уровнем защиты от воды, подэкранным сканером пальца и модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. За 100 долларов к нему можно докупить специальный чехол со сменными фильтрами на камеру и ручкой как у фотоаппарата.

Еще, как упоминалось ранее, это первый смартфон Xiaomi c поддержкой спутниковой связи, причем сразу двухсторонней. То есть, через него можно отсылать как голосовые, так и текстовые сообщения. Пока аналогичной функцией могут похвастаться флагманы Huawei.

В Китае Xiaomi 14 Ultra стоит от 6499 юаней. Самая дорогая версия из титана обойдется в 8799 юаней. Уже подтверждено, что со времен флагман доберется и до глобального рынка.