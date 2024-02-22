Число инвалидов в России подскочило рекордно с первой чеченской войны 6 22.02.2024, 19:07

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Каждый второй лишился конечностей.

Продолжающаяся второй год война с Украиной вдобавок к десяткам тысяч убитых России «подарила» России «армию» инвалидов, сравнимую по численности с мужским населением небольшого областного центра.

По итогам 2023 года число получателей пенсии по инвалидности в РФ выросло на 91,7 тысячи человек, следует из данных Социального фонда России (бывший Пенсионный фонд), опубликованных в системе Росстата.

Общее количество пенсионеров-инвалидов — 2,225 млн человек — достигло максимума за 7 лет (в 2016 году их было 2,267 млн), а темпы прироста их численности стали рекордными с 1997 года. Тогда «на гражданку» массово возвращались ветераны Первой чеченской войны и получателей пенсии по инвалидности стало больше на 271 тысячу за год.

Почти два десятилетия численность пенсионеров-инвалидов в России неуклонно снижалась: в 2001 году это было 4,822 млн человек, в 2005-м — 4,323 млн, в 2010-м — 2,703 млн, в 2015-м — 2,317 млн, в 2019 — 2,043 млн (минимум за всю современную историю страны). С начала 2020-х, на фоне пандемии, число инвалидов в системе пенсионного обеспечения вновь стало медленно расти, а после вторжения в Украину процесс ускорился: за два года получателей таких пенсий стало больше еще почти на 100 тысяч — число, сопоставимое с мужским населением таких городов, как Псков или Находка.

Отправив на войну регулярную армию, 300 тысяч мобилизованных, десятки тысяч заключенных и контрактников, Владимир Путин, по оценкам Пентагона, к началу 2024 года потерял около 300 тысяч человек. К 60 тысячам убитых добавилось вчетверо больше раненных — около 240 тысяч. При этом каждый второй получивший тяжелые ранения лишился конечностей, рассказал The New York Times высокопоставленный чиновник российского правительства.

Схожие цифры в конце прошлого года озвучило Минтруд РФ. Более половины установленных медико-социальной экспертизой случаев инвалидности среди участников специальной военной операции связаны с ампутацией конечностей, рассказывал замглавы ведомства Алексей Вовченко. «Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много», — сетовал чиновник. Он также добавил, что на ампутацию верхних приходится 20%, что также «беспрецедентно высокая доля».

По оценкам Минтруда РФ, ежегодно в России будет появляться около 60–70 тысяч инвалидов-ампутантов. Такова прогнозируемая потребность в протезах на «ближайший период», которую ведомство заложило в поправки к закону о социальной защите инвалидов. При этом по данным производителя протезов «Моторика», до войны ежегодно россиянам предоставлялось порядка 5,5 тыс. протезов рук и 22 тыс. протезов ног.