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Писатель Саша Филипенко рассказал, что донос на него написал его дед

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  • 22.02.2024, 19:11
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Писатель Саша Филипенко рассказал, что донос на него написал его дед

В ноябре 2023 года в доме родителей писателя прошел обыск, его отца задержали.

Писатель Саша Филипенко, в отношении которого силовики возбудили уголовное дело, в интервью Deutsche Welle рассказал, что донос на него написал его дедушка.

— На меня донос написал мой дед, который присел к телевизору и наблюдал очень долго за тем, что происходит, поверил пропаганде, посчитал, что я предатель, и написал открытое письмо, в котором проговорил все, чему его научила пропаганда, — сказал писатель.

Напомним, писатель и журналист Саша Филипенко в 2020 году был вынужден уехать в Европу. Некоторые его издания переведены на множество языков и входили в списки бестселлеров. Писатель занимается продвижением белорусского вопроса и не раз выступал в западных медиа.

В ноябре 2023 года в доме родителей Саши Филипенко прошел обыск, его отца — Александра — задержали. Позже суд Первомайского района Минска арестовал его на 13 суток. В феврале в интервью «Новой газете» писатель рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело. По какой статье — неизвестно.

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