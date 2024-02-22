В США произошел масштабный сбой телефонной сети 1 22.02.2024, 19:20

1,042

Что известно.

На всей территории Соединенных Штатов Америки в четверг утром был зафиксирован масштабный сбой в телефонной сети.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, в результате сбоя в сети AT&T клиенты не имели возможности звонить по телефону, отправлять текстовые сообщения или выходить в Интернет. О проблемах со связью известно минимум у 47 тысяч пользователей. Однако эта цифра может увеличиваться.

«Сегодня утром у некоторых наших клиентов наблюдаются перебои в беспроводной связи. Мы срочно работаем над тем, чтобы возобновить их обслуживание. Мы поощряем звонить по Wi-Fi, пока услуга не будет возобновлена», - говорится в заявлении AT&T.

Кроме этого о проблемах со связью сообщали клиенты операторов Verizon и T-Mobile, однако они были не столь глобальны, как у AT&T.

Сбой в сети привел также к проблемам в работе американской экстренной службы 911. Специалисты сообщили, что некоторые американцы не могут связаться с экстренной службой.