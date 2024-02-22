У фермера из-под Жлобина арестовали стадо овец 3 22.02.2024, 19:52

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За что?

У фермера из небольшого агрогородка Жлобинского района арестовали часть стада овец за неуплату по долгам. Вернуть арестованное имущество он попытался путем обращения в управление принудительного исполнения.

С 2021 года у фермера накопилась солидная задолженность по штрафам, пошлинам и алиментам. При этом долговые обязательства не мешали мужчине заниматься разведением овец.

Несколько дней назад за неуплату долгов судебные исполнители арестовали часть его стада, но не изъяли — 15 овец пока находятся в сарае у должника.

— У фермера осталась одна взрослая особь и несколько маленьких овец. Что касается арестованных 15 животных, то пока они находятся у должника, но в случае неуплаты долгов будут оценены специалистами и реализованы в установленном порядке. Их сможет приобрести любой желающий, а вырученные от продажи средства будут направлены в счет погашения задолженности, — рассказала заместитель начальника отдела управления принудительного исполнения Оксана Мороз.

Возвращать долги мужчина не торопился, несмотря на то, что в прошлом году для погашения задолженности судебные исполнители уже арестовали и изъяли у него автомобиль.

Однако это не решило проблему, и к старым незакрытым счетам прибавились новые.

«Овцы нужны моей семье для удовлетворения потребностей жизнедеятельности. Прошу отменить акт ареста имущества», — с таким обращением в управление принудительного исполнения обратился хозяин овец.

В управлении пояснили, что обращение мужчины будет рассмотрено и по его итогам выдадут заключение. При этом долг в любом случае придется погасить, в противном случае животные сменят место жительства и владельца.