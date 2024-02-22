Чиновники через суд хотели отобрать у белоруски выплаченное пособие 1 22.02.2024, 20:03

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Ситуация обернулась неожиданно для самих чиновников.

Белоруска ухаживала за двумя пожилыми людьми с инвалидностью и получала за это пособие. Госструктуры постфактум выяснили, что у нее было зарегистрировано ИП, и попытались вернуть выплаченные деньги. Суд встал на сторону получательницы пособия.

В 2023 году Управление по труду, занятости и социальной защите Кировского района обратилось в суд, чтобы взыскать с местной жительницы Виктории (имя изменено) почти 3760 рублей. Эти деньги ей выплатили как пособие по уходу за двумя пожилыми людьми с инвалидностью.

Когда женщине назначали пособие, специальная комиссия местного исполкома проверила, нет ли преград для таких выплат. Ими могло быть то, что она получает пенсию, страховые выплаты, зарегистрирована как безработная или является ИП, а также если занимается фермерским хозяйством, следует из материалов из суда. Судя по тому, что деньги начали выплачивать, преград для этого не нашли.

Как выяснилось позже, у кировчанки все же было ИП, но к моменту начала получения пособия она подала заявление о закрытии предпринимательства и деятельности не вела. Так как у комиссии не возникло вопросов, она, «получив от сотрудника, занимавшегося оформлением ее документов по получению пособия по уходу, сведения о том, что она не является индивидуальным предпринимателем, добросовестно полагала, что она исключена из ЕГР (Единого госрегистра. — Прим. ред.).

Суд решил, что в период получения пособия кировчанка все же формально была ИП, включенным в ЕГР. Но фактически предпринимательскую деятельность не вела, доход от нее не получала, а «следовательно, при подаче заявления о назначении пособия не скрывала факт осуществления предпринимательской деятельности, поскольку таковой не занималась».

Мнение истца о том, что женщина могла вести деятельность неофициально и не платить налоги, суд счет «голословным», так как никаких доказательств тому не было предоставлено. Кроме того, в суде посчитали, что это сотрудник отдела экономики райисполкома недостаточно хорошо сделал свою работу, раз не выявил в нужный момент того факта, что Виктория на момент подачи заявления еще была ИП (оно было зарегистрировано на другую фамилию).

В итоге суд пришел к выводу, что Виктория намеренно ничего не нарушила, когда запрашивала пособие, и нет доказательств, чтобы она вела предпринимательскую деятельность после этого. Управлению по труду и занятости местного исполкома, который требовал вернуть выплаченные в качестве пособия деньги, отказали.