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Семь самых продаваемых смартфонов в мире в 2023 году были iPhone

  • 22.02.2024, 20:32
Семь самых продаваемых смартфонов в мире в 2023 году были iPhone

Рейтинг.

Согласно данным Counterpoint Research, компания Apple заняла первые семь позиций в списке самых продаваемых смартфонов в мире в 2023 году. Остальные три места — у компании Samsung. В общем, совокупная рыночная доля 10 лучших смартфонов достигла рекордного показателя 20% в 2023 году по сравнению с 19% в 2022 году.

Самым продаваемым смартфоном 2023 года оказался iPhone 14 от Apple. Половина его продаж пришлась на США и Китай. Различие между моделями iPhone 13 и iPhone 14 привело к снижению спроса на базовую версию и увеличению продаж iPhone Pro. Кроме того, серия iPhone 15, в том числе iPhone 15 Pro Max, стала самым продаваемым смартфоном в IV квартале 2023 года.

Apple смогла сохранить стабильные продажи в 2023 году, но это частично объясняется ростом продаж на развивающихся рынках, таких как Индия, Ближний Восток и Африка. Несмотря на это, Samsung также включила свои модели серии A в список самых популярных смартфонов благодаря их ценностному предложению и присутствию в разных регионах.

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