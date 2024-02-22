закрыть
22 февраля 2024, четверг, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Боррель призвал страны ЕС передать Украине боеприпасы

1
  • 22.02.2024, 21:09
Боррель призвал страны ЕС передать Украине боеприпасы

Действовать нужно немедленно.

Странам Европейского союза нужно срочно передать Украине боеприпасы. Из-за их нехватки ВСУ испытывают трудности на фронте.

Об этом сказано в письме главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля министрам иностранных дел и обороны стран блока, сообщает Politico.

«Украинские солдаты испытывают трудности в борьбе с агрессором — потому что им не хватает боеприпасов», - отметил Боррель.

Он призвал страны Евросоюза поддержать Украину любыми возможными способами, в том числе поиском снарядов на своих складах, самостоятельными и совместными закупками у европейской промышленности, закупкой боеприпасов, которые уже доступны на рынке, или финансированием украинской промышленности.

«Я верю, что вместе мы сможем изменить ситуацию — для Украины и для безопасности Европы, — но это требует немедленных действий. Время имеет решающее значение», - добавил дипломат.

Боррель также призвал страны ЕС раскрывать информацию о том, что они делают на двустороннем уровне в вопросе поставок оружия украинским защитникам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип