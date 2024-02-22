Евросоюз заявил о необходимости психиатрической помощи Дмитрию Медведеву 12 22.02.2024, 21:22

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В ЕС прокомментировали странные заявления зампреда Совбеза РФ.

Зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который заявил о необходимости захвата Киева, поскольку из этого города якобы исходит «угроза» существованию России, следует обратиться к психиатру, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Отвечая на вопрос журналиста, он заметил, что обычно в ЕС не комментируют «странные высказывания людей, которые отчаянно пытаются привлечь к себе внимание, особенно если они вечно являются номером два». «И хотя это замечательно, что упомянутое лицо публично транслирует свой диагноз, касающийся состояния его психического здоровья, единственное, что здесь можно сказать — это порекомендовать консультации и помощь специалиста», — заявил Стано.

В то же время он выразил сомнение, что Россия может позволить себе инвестировать средства в социальное обеспечение и здравоохранение с учетом с тех миллиардов, которые она потратила на войну.

Стано добавил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и предоставлять ей все, что потребуется, и сколько бы это ни стоило: «боеприпасы, оборудование, военную технику, средства ПВО и так далее, чтобы Украина в конечном итоге смогла победить в этой войне».

Ранее Медведев заявил, что войска РФ могут дойти до Киева и захватить этот «русский город», который пока «управляется интернациональной бригадой противников России» во главе с США и поэтому представляет «угрозу» для Москвы.

Также Медведев дал понять, что аналогичная участь уготовлена Одессе. «Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город», — заявил он.

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российская армия подошла к Киеву и вела бои на окраинах города. Минобороны РФ сообщало, что военные блокировали украинскую столицу с западной части и Чернигова. Однако в апреле Россия объявила об отводе войск с киевского направления.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что такое решение было принято, поскольку об этом «попросили» западные партнеры ради создания условий для заключения мирного соглашения, которое тогда обсуждалось в Стамбуле. Но сразу после этого Киев отказался от договоренностей под давлением Запада, говорил Путин.