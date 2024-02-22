Белорус разработал букварь сразу на 24 языках 1 22.02.2024, 21:37

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На иллюстрациях — очень деловые котики.

Белорус разработал букварь сразу на 24 языках. На новую идею Димe Буко вдохновила дочь Ева. Ей сейчас 5 лет, и за все это время папа так и не смог найти для ребенка идеальный букварь. И ровно 1 января Дима пообещал себе создать его самостоятельно. Пообещал и сделал: на дизайн ушло около 160 часов работы за месяц.

— С самого начала у меня было только пять языков: английский, русский, белорусский, польский и украинский. Я хотел найти слова, которые в этих языках звучат почти одинаково. Например, «астронавт», «балет». Для поиска таких слов я использовал ChatGPT. Думаю, это одна из причин, почему раньше такой букварь был невозможен — из-за отсутствия больших языковых моделей и сложности поиска таких понятий. Я нашел очень много подобных понятий и составил из них сначала лонг-листы, а потом шорт-листы. Выбирать самые интересные понятия мне помогала дочка, — рассказал Onlíner Дима.

В какой-то момент дизайнер понял, что ему не хватает экспертизы лингвистов и людей, которые работают с детьми-билингвами и мультилингвами. И опубликовал пост с просьбой о помощи в соцсетях. Отозвалось 12 лингвистов и преподавателей.

— Важным инсайтом оказалось, что языковое развитие детей-билингвов и мультилингвов происходит медленнее, чем детей, которые живут в одноязычной языковой среде. Разница — в 1—2 года. «Яблоко» может быть интересно ребенку, изучающему буквы на одном языке. Но моей дочке «яблоко» в букваре уже скучно. Ей интересно «торнадо».

В какой-то момент мы изменили концепцию: книга не учит конкретным буквам, как одноязычный букварь. Книга показывает, что в мире много языков и не нужно пугаться разных букв. В итоге за основу был взят английский. В книге 26 букв и дополнительный разворот, где собраны коты, которые не вошли в книгу, упражнения с языками и фича, чтобы самому погенерить котов вместе со своим ребенком.

Дима с дочкой сделали тысячи картинок для иллюстраций с помощью альфа-версии MidJouney 6.0. Их аккаунт даже попал в топ участников. Котов начали использовать далеко не сразу. Кстати, идея пришла Еве: к слову «йога» она предложила сделать кота, который ею занимается. В процессе все картинки стали фотореалистичными котами.

Расширился и список языков в букваре: их стало 24.

Список языков:

Английский, арабский, белорусский, бенгали, болгарский, китайский (упрощенный), хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, французский, грузинский, немецкий, греческий, иврит, хинди, венгерский, итальянский, японский, казахский, латышский, литовский, польский, португальский, русский, сербский, словацкий, словенский, испанский, турецкий, украинский.

— Когда был готов финальный проект книги, мне надо было найти нейтив спикеров 24 языков, чтобы сделать вычитку. Опять же, после клича в соцсетях помогать мне вызвались 48 человек. Все они будут указаны в выходных данных, если книга когда-нибудь увидит свет.

Сначала Дима планировал напечатать книгу только для дочки, но позже решил попробовать опубликовать проект на Kickstarter. Пока набралась половина суммы, но в запасе есть еще 23 дня. Сейчас книга существует в двух экземплярах: одна у самой Евы, а вторая у нее в детском саду.