В Риге переименуют улицы, названия которых связаны с РФ
- 22.02.2024, 22:54
Больше без Московской и Пушкина.
Администрация Риги в Латвии решила переименовать улицы, названия которых связаны с Российской Федерацией. В частности, это коснулось и улицы Московской.
Об этом сообщает LSM.lv.
Столичное самоуправление решило переименовать улицу Московскую и она теперь станет улицей Латгалес.
Рижская дума постановила, что на месте нынешней улицы Московской будут сразу две улицы. Ее начальный участок — от Набережной 13 января до Островного моста станет улицей Ластадияс. А оставшаяся часть будет называться улицей Латгалес.
В Риге уже есть улица Латгалес, поэтому ее также предстоит переименовать. Она будет названа в честь латгальского писателя и поэта Яниса Клидзейса.
Какие еще улицы изменят названия
Ломоносова переименуют в улицу Валерии Сейле;
Типографияс - на улицу Аугуста Спариньша;
Гоголя - в улицу Эмилии Беньямин;
Пушкина - на улицу Карлиса Миленбахса;
Лермонтова - на улицу Вилиса Плудониса;
Тургенева - на улицу Вильгельма Пурвитиса.