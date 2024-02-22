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В Риге переименуют улицы, названия которых связаны с РФ

  • 22.02.2024, 22:54
В Риге переименуют улицы, названия которых связаны с РФ

Больше без Московской и Пушкина.

Администрация Риги в Латвии решила переименовать улицы, названия которых связаны с Российской Федерацией. В частности, это коснулось и улицы Московской.

Об этом сообщает LSM.lv.

Столичное самоуправление решило переименовать улицу Московскую и она теперь станет улицей Латгалес.

Рижская дума постановила, что на месте нынешней улицы Московской будут сразу две улицы. Ее начальный участок — от Набережной 13 января до Островного моста станет улицей Ластадияс. А оставшаяся часть будет называться улицей Латгалес.

В Риге уже есть улица Латгалес, поэтому ее также предстоит переименовать. Она будет названа в честь латгальского писателя и поэта Яниса Клидзейса.

Какие еще улицы изменят названия

Ломоносова переименуют в улицу Валерии Сейле;

Типографияс - на улицу Аугуста Спариньша;

Гоголя - в улицу Эмилии Беньямин;

Пушкина - на улицу Карлиса Миленбахса;

Лермонтова - на улицу Вилиса Плудониса;

Тургенева - на улицу Вильгельма Пурвитиса.

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