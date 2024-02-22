BMW: Мы никогда не дарили Лукашенко автомобиль 5 22.02.2024, 23:05

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Диктатор придумал очередную историю с «подарком».

19 января Лукашенко, посещая завод «Белджи», среди прочего упомянул, что много лет назад автомобильный концерн BMW якобы подарил ему «первый маленький-маленький автомобиль». Это заявление Белорусский расследовательский центр попросил подтвердить или опровергнуть представителей самого концерна.

Выступая 19 января перед рабочими на заводе «Белджи», Лукашенко доказывал им перспективность электроавтомобилей:

«Весь мир сегодня заточен на производство… гибридных автомобилей. То есть дизельное топливо, бензин тот же, двигатель, подзарядка — электромобиль. И чистые электромобили.

Весь мир сегодня, все компании, все, и BMW, как-то они мне подарили первый маленький-маленький автомобиль много лет назад. То есть они уже тогда начали делать электромобили. То есть мир нам демонстрирует, куда двигаться».

«Мы внимательно выслушали эту речь господина Лукашенко. Для BMW AG и его торговых партнеров, как мирового производителя автомобилей, соблюдение законов и правил является обязательным.

После проверки фактов нашим официальным импортером BMW в Беларуси мы не можем подтвердить заявление господина Лукашенко о том, что он «в прошлом получил автомобиль в подарок от BMW», — прокомментировали это заявление в BMW.

В 2019 году Александр Лукашенко уже, кстати, хвастался, что получил машину от известного производителя в подарок. Тогда речь шла о Tesla: «У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил». Однако основатель компании Tesla Илон Маск эти слова Лукашенко сразу же опроверг, а его лаконичное Uh no, написанное в твиттере по этому поводу, стало мемом.