Ракеты Brimstone для Украины: Британия показала кадры транспортировки

Ракеты Brimstone для Украины: Британия показала кадры транспортировки1
- 22.02.2024, 23:23
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Видео.
Великобритания опубликовала видео транспортировки нескольких сотен противотанковых ракет Brimstone, которые она передаст Украине. Об этом сообщило министерство обороны Британии в Х (ранее Twitter).
Сегодня министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о том, что в рамках последнего пакета военной помощи Украине Британия предоставляет украинским защитникам еще 200 противотанковых ракет с точным наведением Brimstone.
«Эта помощь играет решающую роль в сдерживании продвижения России», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
На видео показали, как ракеты Brimstone для Украины транспортируют на неназванный аэродром, дальнейший путь военной помощи не раскрывают.
Brimstone поражает самые сложные цели одним выстрелом ракеты с низким риском сопутствующих потерь. Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) использовали ракеты Brimstone в Афганистане и Ливии. Точность и контролируемость взрыва Brimstone также делают ракету идеальным оружием для ближней авиационной поддержки (CAS).