Ракеты Brimstone для Украины: Британия показала кадры транспортировки 1 22.02.2024, 23:23

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Видео.

Великобритания опубликовала видео транспортировки нескольких сотен противотанковых ракет Brimstone, которые она передаст Украине. Об этом сообщило министерство обороны Британии в Х (ранее Twitter).

Сегодня министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о том, что в рамках последнего пакета военной помощи Украине Британия предоставляет украинским защитникам еще 200 противотанковых ракет с точным наведением Brimstone.

«Эта помощь играет решающую роль в сдерживании продвижения России», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

На видео показали, как ракеты Brimstone для Украины транспортируют на неназванный аэродром, дальнейший путь военной помощи не раскрывают.

Brimstone поражает самые сложные цели одним выстрелом ракеты с низким риском сопутствующих потерь. Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) использовали ракеты Brimstone в Афганистане и Ливии. Точность и контролируемость взрыва Brimstone также делают ракету идеальным оружием для ближней авиационной поддержки (CAS).