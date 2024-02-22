NASA ищет в США добровольцев для жизни в симуляторе Марса 22.02.2024, 23:44

Жить в симуляторе Красной планеты придется целый год.

Космическое агентство NASA объявило набор кандидатов на свою вторую из трех тестовых миссий под общим названием CHAPEA, предназначенных для подготовки первого полета человека на Марс, передает CNN.

Старт второй миссии запланирован на весну 2025 года. В течение года четыре добровольца будут жить и работать внутри Mars Dune Alpha в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне. Напечатанная на 3D-принтере среда обитания площадью 518 квадратных метров спроектирована так, чтобы напоминать условия жизни экипажа астронавтов, которые в будущем высадятся на поверхность Марса.

Участники будут выращивать сельскохозяйственные культуры, поддерживать среду обитания, заниматься спортом, проводить роботизированные операции и совершать выходы в смоделированный “открытый космос”. Им придется решать проблемы, которые могут возникнуть в реальности на Марсе: отказ оборудования, задержки связи, стрессовые факторы окружающей среды, ограниченность ресурсов и другие.

Организаторы ищут некурящих, здоровых граждан США в возрасте от 30 до 55 лет, владеющих английским языком.

У них должна быть степень магистра в области STEM (инженерные, математические, биологические, компьютерные, физические науки) или медицинская степень и два года профессионального опыта в выбранной ими области или не менее 1,000 часов работы командиром реактивного самолета.

Прием заявок завершится 2 апреля. Отбор может занять до 13 месяцев, и финалистам необходимо будет пройти медицинские, психологические и психиатрические тесты, чтобы убедиться, что они морально и физически подходят для такой длительной и изолирующей миссии.

Первая миссия CHAPEA, которая началась 25 июня 2023 года, должна завершиться 6 июля. В состав экипажа входят ученый-исследователь Келли Хастон, инженер-строитель Росс Брокуэлл, врач неотложной помощи Натан Джонс и микробиолог Анка Селариу.

За время пребывания в изоляции команда собрала свой первый урожай, в том числе листовую зелень, перец и помидоры, используя систему домашнего садоводства. Команда также совершила многочисленные смоделированные «марсианские прогулки» в красной песочнице площадью 1200 квадратных футов, предназначенной для имитации экскурсий по поверхности Марса. Экипаж продолжает проводить биологические и физические эксперименты и исследования.