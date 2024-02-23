Китайский инвестор все никак не завершит реконструкцию гостиницы «Гродно» 23.02.2024, 1:21

Бизнесмены попросили власти «войти в положение».

Реконструкцию гостиницы «Гродно» продлили до конца 2024 года. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, пишет Grodnonews.by.

Проектом занимается китайский инвестор. По словам Караника, партнеры от взятых на себя обязательств не отказываются, но попросили «войти в положение», так как компания «восстанавливается на внутреннем рынке после коронавирусных ограничений» и им надо «поправить финансовое благополучие» прежде, чем вкладывать деньги в реконструкцию гродненской гостиницы.

Власти пошли навстречу китайским партнерам и продлили проект до конца года, но предупредили, что государство примет «более жесткие меры», если не будет видно «какого-то движения».

Напомним, работы по реконструкции гостиницы «Гродно» начались в 2018 году. Уже в 2020 году объект должны были сдать в эксплуатацию. Однако через полгода после того как строители выполнили демонтаж внутренних перегородок и окон, стройка замерла, писал блог S13.

Летом прошлого года Владимир Караник точно так же заверял, что инвестор «не отказывается от реализации проекта». Чиновник анонсировал скорый визит делегации Гродненской области в провинцию Ганьсу, где должна была состоятся встреча с руководством китайской компании, чтобы расставить все точки над «i» и определить максимально оперативные сроки завершения строительства.