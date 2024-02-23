«Васильич» лезет в кабину 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

23.02.2024, 8:30

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Круг замкнулся.

«Васильича» отправили на «белом лебеде» - стратегическом ракетоносце Ту-160М со взлетной полосы Казанского авиазавода.

Маршрут 40-минутного полета - военная тайна. Еще бы! Не октябрь 1999-го, когда премьер Путин летал на штурмовике Су-25УБ. Не 20 марта 2000-го., когда накануне первых своих выборов на истребителе Су-27КБ он мчал в Грозный. В Чечню, где начал свою первую войну, чтобы залезть на трон.

Кто бы мог подумать, что спустя 22 года начнет воевать с Украиной.

Ту-160М запускают ракеты по ней. Кстати, он - часть ядерной триады. Если что «весь мир в труху»! Интересно, думал об этом Путин во время полета на Ту-160 в 2005-м при испытании крылатой ракеты дальнего радиуса?

Уж лучше бы мирно пиарился за штурвалом амфибии БЕ-200, как в августе 2010-го, когда типа учился тушить лесные пожары (так и не научился).

Теперь «Васильич» лезет в кабину ракетоносца, чтобы дед удержался на троне, куда его посадила «Семья» в 2000-м. Чтобы вцепиться в него еще более мертвой хваткой.

Круг замкнулся.

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