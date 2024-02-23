«В карманах россиян находили золотые зубы» 3 23.02.2024, 9:25

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Знаменитый украинский спортсмен рассказал о войне «от первого лица».

В разговоре с корреспондентом NV знаменитый украинский спортсмен Парвиз Насибов вспомнил, что делал в начале полномасштабной войны и кто для него является настоящим героем.

В возрасте шесть лет с родителями будущий серебряный призер Олимпиады-2020 уехал из Азербайджана, поселившись в Николаеве. Насибов активно начал заниматься греко-римской борьбой в Мариуполе, а затем в Запорожье.

Журналист NV Александр Волочан эксклюзивно пообщался с Парвизом Насибовым о том, каким было его 24 февраля, знакомых среди украинских военных, жестокости армии РФ на временно оккупированных территориях и кто из героев Украины его вдохновляет.

Парвиз Насибов (Фото:instagram.com/nasibov_parviz)

— Где вас застало начало полномасштабной войны? Ожидали, что такое может произойти?

— Война меня застала в Херсоне, где жила моя теща и жена. Где-то в 3−4 часа ночи мне начали звонить. Я звонок сначала сбросил. Потом снова позвонили, беру трубку и говорю: «Ты в своем уме, видел который час». Друг из сборной сказал мне посмотреть в окно. В Херсоне тогда происходил полный хаос. Начались обстрелы, прилеты. Люди говорили, что вот-вот российская армия будет в Херсоне. Я сразу забрал семью в Киев.

Помню, как где-то за месяц до 24 февраля был в Мариуполе. Меня пригласили, как почетного гостя на турнир. Я поехал с женой рассказывал ей об интернате, где я вырос. Много воспоминаний связано с этим городом. Очень много друзей в Мариуполе было. К сожалению, есть те, кто из-за действий российской армии остался без своего жилья, ребенка, близкого человека. Я не ожидал, что россияне способны на это. Я смотрел 5−10 лет назад, что происходит в Сирии, беззаконие, как убивали людей, мы смотрели на это и думали, как так может быть, но сегодня ты понимаешь, что это реальность. У меня, например, друг детства в первые дни войны погиб, российские военные его застрелили.

— Читал, что вы являетесь представителем Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины. У вас много друзей, знакомых в рядах армии? Что они вам рассказывают?

— Среди военных у меня много знакомых, друзей. Они рассказывали мне, что происходит на временно оккупированной части Запорожской области. Военные находили в карманах мертвых российских солдат золотые зубы. Россияне занимаются какими-то не человеческими вещами. У меня только ненависть к этому народу. Особо меня уже ничем не удивить. Хочется просто, чтобы поскорее закончилось. Чтобы каждый военный вернулся домой.

— У вас есть какой-то личный герой этой войны, кем вы восхищаетесь?

— Для меня герой — каждый, кто взял в руки оружие и защищает нашу страну. Трудно кого-то одного выделить. История Дмитрия Коцюбайло Да Винчи на меня очень сильно повлияла, Он действительно герой, который с раннего возраста взял в руки оружие, чтобы защитить свою нацию.