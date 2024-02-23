Найден фрукт, способный быстро понижать давление 1 23.02.2024, 9:59

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Его рекомендуют всем гипертоникам.

Хотя чаще всего страдающим от высокого давления людям предлагают отказаться от соли, новое исследование ученых выявило, что употребление бананов приносит нам гораздо больше пользы.

Недавнее исследование ученых выяснило, что для борьбы с высоким давлением не обязательно отказываться от соли, достаточно просто съесть несколько бананов. Зачастую людям страдающим от подобных проблем рекомендуют ограничивать себя в приеме той или иной пищи, поэтому эта научная работа выделяется на фоне многих, предлагая нам наоборот обратить свой взор на сладкий фрукт, пишет The Telegraph.

Ученые изучили данные масштабного исследования под названием «Исследование заменителей соли и инсульта». В ходе этого проекта в течение пяти лет исследователи наблюдали за почти 21 000 человек в Китае. Эти люди либо уже переживали инсульт, либо были старше 60 лет и имели повышенное давление. В то время как половина из них продолжала употреблять привычную соль, другая половина получала специальную смесь, в которой часть соли была заменена на калий.

Результаты оказались весьма интересными. У тех, кто получал немного больше калия в свой рацион благодаря специальной смеси, показатели артериального давления улучшились. Кроме того, у них также снижался риск развития инсульта и сердечных заболеваний. Когда ученые проанализировали все полученные данные, оказалось, что повышение содержания калия в организме — это важный элемент укрепления здоровья, на который приходится львиная доля понижающего давление эффекта, говорится в исследовании.

Хотя данная научная работа говорит о пользе калия для нашего организма, реальность не спешит прислушиваться, ведь огромное количество людей во всем мире не потребляет достаточное его количество ежедневно. Рекомендованная норма 3,5 грамма в день не достигается большинством людей в то время как потребление соли зашкаливает, говорит автор исследования, Полли Хуанг.

Бананы же не являются единственным источником калия. Его можно найти в шпинате, сладком картофеле, листовой зелени, бобовых и орехах. Проблема заключается в том, что многие из этих богатых калием продуктов теряют свою силу, когда подвергаются обработке, что делает бананы одним из лучших его источников.

Вся эта ситуация с калием и солью заставила некоторых ученых вовсе задуматься о том, что настало время изменить официальные рекомендации по контролю артериального давления. Растет число экспертов со всего мира, предлагающих включить туда увеличение потребления калия. В настоящее время в основном китайские и европейские исследования подтверждают способность калия снижать кровяное давление.

Но не стоит сразу же поедать огромное количество бананов, ведь переизбыток калия тоже может стать проблемой, хотя, чтобы достичь такого уровня, вам придется изрядно их наесться.

Ученые считают, что хоть сокращение потребления соли — это хороший шаг к укреплению здоровья, повышенное внимание к калию может дать больше пользы нашему организму. А учитывая, что высокое давление является серьезной проблемой, ведущей к инсультам и сердечным заболеваниям, поиск простых и практичных способов держать его под контролем — это очень важный аспект поддержания нашего общего состояния.