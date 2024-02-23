В России собрались взять Киев в «скороходах» и получили диагноз 8 23.02.2024, 10:39

5,446

Видеофакт.

Пенсионерка из российского Новосибирска Тамара Ташликова, которая вяжет для российских оккупантов вещи, сделала для военных подследники (женские короткие носки, закрывающие только ступню) и назвала их «скороходы». 90-летняя баба Тома, как они сами ее называют, дала российским солдатам наказ взять Киев, пишет obozrevatel.com.

«Работу» Тамары Петровны раскручивает русский паблик «Народный фронт». О Ташликовой ресурс пишет примерно раз в три месяца, после чего начинает подчищать комментарии, ибо даже россиянам такая деятельность, мягко говоря, кажется странной.

Очередное видео показывает, как баба Тома передает захватчикам подследники под названием «На Киев». «Они как скороходы в Киев – жик, жик – и доведут!», – считает российская пенсионерка.

Как сообщает ресурс, изготовленные бабкой вещи оккупанты уже оценили и пообещали «на Киев, значит на Киев».

В комментариях, которые пока не удалили, россияне ругают свое Минобороны, которое почему-то не обеспечивает солдат женскими подследниками.

Один из самых забавных комментариев: пользователь составил список из заголовков российской печати, в которых фигурируют женщины с психическими расстройствами. Намек оказался понятным и получил достаточное количество лайков.