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Киркоров душил гуся, бегая по Китаю

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  • 23.02.2024, 11:06
  • 3,276
Киркоров душил гуся, бегая по Китаю

Российский певец стал посмешищем, желая вернуться на экраны.

Российский певец Филипп Киркоров душил гуся, бегая по Китаю.

Это произошло на съемках еще одного шоу, из которого его планировали вырезать, но передумали, сообщает Mash.

Из-за участия в «голой вечеринке» в «Мутаборе» Киркорова лишили роли в шоу «Иван Васильевич меняет все» и вырезали из новогодних огоньков в РФ. После вопросы появились к уже отснятым, но не вышедшим проектам. Один из них — реалити-шоу «Сокровища императора», которое делали в Китае осенью.

«Но затем случились извинения и правильные двери. Итог — возвращение на экраны», — пишет Mash.

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