Астрофизики нашли в космосе «фабрики» по производству золота 1 23.02.2024, 11:11

И других ценных металов.

Международная группа астрофизиков под руководством итальянских ученых из Римского университета Тор Вергата открыла алхимический процесс в космосе, при котором золото и другие ценные металлы образуются из более легких элементов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Специалисты сделали открытие, проанализировав необычайно долгий (более 200 секунд) всплеск высокоэнергетического гамма-излучения на расстоянии 8,3 млн световых лет от Земли. Они выяснили, что выброс возник в результате столкновения двух сверхплотных нейтронных звезд — явления, известного как килоновая.

Наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что при слиянии этих объектов возникли золото, серебро и другие металлы тяжелее железа.

«Слияние нейтронных звезд может создать идеальную среду для широкого синтеза тяжелых элементов, которые в настоящее время находятся за пределами возможности получения искусственным путем», — отметил руководитель исследовательской группы, доктор Ю Ханьян.

По словам ученых, открытый ими процесс не является случайностью и позволяет лучше понять механизмы образования различных элементов в космической среде.