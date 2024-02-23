ISW: Медведев выдал новые планы Кремля по судьбе Украины 1 23.02.2024, 11:11

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Дмитрий Медведев

Аналитики указали на важные моменты.

Новая порция псевдоисторических заявлений Дмитрия Медведева лишний раз подтвердила желание РФ полностью уничтожить Украину как независимое государство, а также привлекла внимание заявлениями о намерениях оккупировать Одессу — что показательно на фоне новых событий в Приднестровье.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW детально проанализировали новое интервью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и его заявления о том, что России рано или поздно якобы придется захватить Киев — что определяет возможные дальнейшие территориальные цели России в Украине, считают аналитики. Российские пропагандисты, среди прочего, спросили Медведева, «останется ли вообще какая-то часть Украины, которую мы [Россия] будем считать легитимным государством, чьи границы будем признавать». Комментируя этот и другие вопросы, Медведев в частности:

заявил, что Россия должна «обеспечить свои интересы», достигнув целей «специальной военной операции» [вторжения в Украину], как их изложил диктатор Владимир Путин (имея в виду требования по «демилитаризации», «денацификации» и нейтралитету Украины, напоминают в ISW);

подтвердил намерение России сменить власть в Украине, заявив, что украинская власть «должна пасть, должна быть уничтожена, ее не должно остаться на белом свете»;

заявил, что РФ должна создать, как он выразился «защитный кордон», якобы для защиты России от мифических «посягательств на [российские] земли»;

в ответ на вопрос о Киеве заявил, что «еще не знает», где стоит остановиться России: «Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — добавил Медведев. Он также повторил ложь роспропаганды о том, что Киев якобы исторически является «русским» городом, который сейчас, мол, стал источником «угрозы существованиюРоссии», поскольку им руководит «интернациональная бригада противников РФ во главе с США».

назвал Одессу исторически «русским» городом и призвал ее «возвращаться домой» — мол, в Москве уже «заждались»;

фактически подтвердил планы России репрессировать украинских граждан в оккупированной части Украины. Медведев заявил, что украинцы, которые вредят России, должны быть «изобличены и наказаны, отправлены в Сибирь… на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря».

По поводу этих заявлений специалисты ISW напоминают, что идею «защитного кордона» ранее высказывал и Путин, называя это «демилитаризованной» или «санитарной» зоной в Украине. Однако подобные заявления означают, что Россия на самом деле не намерена принять существование какой-либо части независимой Украины, способной защищать себя, напоминают аналитики свою предыдущую оценку. Комментарии Медведева также указывают на то, что Кремль не отступает от своего нарратива о том, что РФ ведет войну, чтобы якобы «освободить свои исторические земли».

В ISW также обращают особое внимание на упоминание Медведева о возможных намерениях России оккупировать Одессу — особенно в свете нового поворота событий в пророссийской сепаратистской республике Приднестровье в Молдове, расположенной примерно в 50 км от Одессы. Недавно т.н. «власти» Приднестровья объявили, что Конгресс депутатов Приднестровья неожиданно планирует собраться 28 февраля. При этом приднестровские марионетки Москвы обвинили правительство Молдовы в том, что оно «уничтожило» экономику Приднестровья, а молдавские чиновники «нарушили права и свободы человека в Приднестровье», заявив также о «внешнем политическом и экономическом давлении» на Приднестровье, которое якобы резко ухудшило условия для «социально уязвимых слоев» приднестровского населения.

ISW прогнозирует, что 28 февраля приднестровские депутаты могут инициировать новый «референдум» об аннексии Россией либо предложить или потребовать дальнейших действий относительно референдума 2006 года, который призывал к такой аннексии. ISW пока не заметил четких признаков подготовки российских военных к вторжению в Приднестровье или Молдову, а такая кампания была бы сложной для Москвы, поскольку Молдова и Приднестровье не имеют выхода к морю, поэтому доступны только через территорию Румынии или Украины.