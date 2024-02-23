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«Удавка» вокруг элит Кремля затягивается

  • 23.02.2024, 11:27
«Удавка» вокруг элит Кремля затягивается

США предъявили обвинения банкиру из близкого окружения Путина.

Положение элит Кремля ухудшается. Минюст США предъявил обвинения высокопоставленному представителю путинского режима Андрею Костину, который возглавляет второй по величине банк РФ - ВТБ.

Подробности дела были опубликованы на официальном сайте американского министерства, пишет dialog.ua.

Олигарха обвиняют в обходе санкций, а также отмывании средств, незаконно выведенных из России. По данным следствия, Костин через своих людей закупал в Америке огромное количество дорогостоящей недвижимости и иных активов, в том числе, две яхты на сумму в 125 млн евро.

В рамках дела Костина арестовано уже два человека - бывшего совладельца российского банка «Открытие» Вадима Беляева, который в США орудовал под фамилией Вольфсон, а также гражданина Америки Гэннона Бонда. В Минюсте США считают, что они помогали российскому банкиру проворачивать схемы по отмыванию грязных средств.

Если Костин будет арестован, ему грозит около 40 лет тюрьмы по предъявленным обвинениям.

О деле Костина высказался российский блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян). Он отметил, что кремлевскому банкиру отныне закрыт въезд во все страны, с которыми у США имеется договор о взаимном признании ордеров на арест, в том числе, в ОАЭ и даже в Казахстан.

«Теперь Костин однозначно невыездной, разве что в какие-то совсем бантустаны или, к примеру, в Китай. Это уже качественно иной уровень преследования российской знати, чем просто попадание в санкционные списки», - отметил Мюрид.

Он подчеркнул, что в путинском режиме банки - полноценные участники коррупционных схем власти и мафии. Костин является носителем «крайне конфиденциальной информации».Мюрид считает, что США «затягивают удавку» вокруг кремлевских элит с расчетом на постпутинский период.

«Штаты не спешат. Они будут создавать арестный фонд, который впоследствии предъявят будущим властям России как одно из многих условий снятия тех или иных санкций. А санкций, как известно, у России много. Она вообще рекордсмен по ним. Соответственно, и условий будет мама не горюй», - поделился мнением эксперт.

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