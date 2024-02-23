«Удавка» вокруг элит Кремля затягивается 23.02.2024, 11:27

США предъявили обвинения банкиру из близкого окружения Путина.

Положение элит Кремля ухудшается. Минюст США предъявил обвинения высокопоставленному представителю путинского режима Андрею Костину, который возглавляет второй по величине банк РФ - ВТБ.

Подробности дела были опубликованы на официальном сайте американского министерства, пишет dialog.ua.

Олигарха обвиняют в обходе санкций, а также отмывании средств, незаконно выведенных из России. По данным следствия, Костин через своих людей закупал в Америке огромное количество дорогостоящей недвижимости и иных активов, в том числе, две яхты на сумму в 125 млн евро.

В рамках дела Костина арестовано уже два человека - бывшего совладельца российского банка «Открытие» Вадима Беляева, который в США орудовал под фамилией Вольфсон, а также гражданина Америки Гэннона Бонда. В Минюсте США считают, что они помогали российскому банкиру проворачивать схемы по отмыванию грязных средств.

Если Костин будет арестован, ему грозит около 40 лет тюрьмы по предъявленным обвинениям.

О деле Костина высказался российский блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян). Он отметил, что кремлевскому банкиру отныне закрыт въезд во все страны, с которыми у США имеется договор о взаимном признании ордеров на арест, в том числе, в ОАЭ и даже в Казахстан.

«Теперь Костин однозначно невыездной, разве что в какие-то совсем бантустаны или, к примеру, в Китай. Это уже качественно иной уровень преследования российской знати, чем просто попадание в санкционные списки», - отметил Мюрид.

Он подчеркнул, что в путинском режиме банки - полноценные участники коррупционных схем власти и мафии. Костин является носителем «крайне конфиденциальной информации».Мюрид считает, что США «затягивают удавку» вокруг кремлевских элит с расчетом на постпутинский период.

«Штаты не спешат. Они будут создавать арестный фонд, который впоследствии предъявят будущим властям России как одно из многих условий снятия тех или иных санкций. А санкций, как известно, у России много. Она вообще рекордсмен по ним. Соответственно, и условий будет мама не горюй», - поделился мнением эксперт.