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Зеленский показал видео тренировок украинских пилотов на F-16

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  • 23.02.2024, 11:40
  • 1,964
Зеленский показал видео тренировок украинских пилотов на F-16

Украина ждет «дня Х».

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры с тренировок украинских пилотов на истребителях F-16 в Дании. Видео датировано февралем 2024 года.

«Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины», - отметил он.

Зеленский добавил, что «благодарен приближающей этот день коалиции F-16» в то время, как украинские пилоты и персонал продолжают обучение.

Напомним, Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

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