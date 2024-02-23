Голевой пас Шаранговича помог «Калгари» обыграть дома «Бостон» 23.02.2024, 11:47

Егор Шарангович (twitter.com/NHLFlames)

Белорусский форвард протащил шайбу забегом от своей до чужой зоны.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» дома одолел «Виннипег» со счётом 6:3, пишет belarushockey.com.

Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович играл в центре первого звена. Его партнерами стали Джонатан Юбердо и Андрей Кузьменко.

На 13-й минуте встречи Шарангович протащил шайбу забегом от своей до чужой зоны, отдал ее на Кузьменко, тот передал на Оливера Чюлингтона, который точным броском открыл счет в матче.

В итоге Шарангович провел на льду 17:18 (из них 0:33 в большинстве, 1:15 в меньшинстве), набрал 1 (0+1) очко, нанес 4 броска, допустил 1 потерю, выиграл 7 из 9 вбрасываний (77.8%) и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Шаранговича 57 игр, 38 (20+18) очков, полезность «-17» и 4 минуты штрафа. Безголевая серия Егора достигла 10 матчей. Последний раз он забивал 24 января.

«Калгари» с 59 очкам в 57 матчах занимают 11-е место в таблице Западной конференции.

Калгари – Бостон – 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 12 Чюлингтон (Шарангович, Кузьменко)

1:1 – 18 Койл

2:1 – 19 Поспишил (Кадри, Зари)

2:2 – 42 Койл (Уозерспун, Ришар)

3:2 – 63 Кадри

Вратари: Маркстрем 32/34 – Улльмарк 27/30.

Goals in back-to-back to games for Shilly 🔥 pic.twitter.com/4iJQjW4NXa — Calgary Flames (@NHLFlames) February 23, 2024