Минский аэропорт попал в скандал из-за видеоролика к 23 февраля 7 23.02.2024, 12:04

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Видимо, пост задумывался как шуточный, однако получилось совсем не смешно.

Официальный телеграм-канал Национального аэропорта Минск-2 утром 23 февраля поздравил с праздником «всех сильных, мужественных, отважных и смелых», после чего опубликовал видеоролик. В нем рассказывается, как бы выглядела работа, если бы все делали только женщины. Видимо, пост задумывался как шуточный в контексте даты, однако получилось совсем не смешно, пишет zerkalo.io.

В видео разыграны несколько сценок — они иллюстрируют задачи, которые сотрудницы аэропорта выполняют каждый день. Однако показано все явно с сексистской точки зрения.

Например, на приеме багажа сотрудница не может справиться с чемоданом, поэтому зовет свою коллегу, чтобы поднять его вместе. Женщина из аэродромной команды «заигрывается» с предупредительными маячками и пританцовывает с ними в руках вместо того, чтобы подавать сигналы. А еще одна сотрудница, чтобы на корпусе автобуса было не видно царапину, замазывает ее лаком для ногтей.

Часть видео посвящена тому, что из женщин не получилось бы хороших руководительниц. Объясняется это тем, что на совещании они якобы будут исключительно разговаривать и смотреть друг другу в телефоны.

Наконец, в ролике «шутят», что женщины не умеют водить служебную технику. На эту тему разыграно целых две сценки: в первой сотрудница аэропорта (после того как освежила макияж) пытается трогаться на пожарной машине — и каждый раз глохнет; во второй женщина якобы не может дотянуться до педали, и поэтому ей необходима «подставка» из глянцевых журналов.

Напомним, что в прошлом году фем-группа Координационного совета проводила опрос среди жителей и жительниц Беларуси — как раз на тему гендерного неравенства. Согласно полученным данным, практически все согласились с утверждением, что женщина может быть успешным политиком, а мужчина — воспитателем в детском саду. Однако в способность женщин быть эффективными менеджерками верят только 35,7% мужчин (среди белорусок этот показатель — 58,3%).