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BILD: Часть окружения настроилась против Путина после убийства Навального

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  • 23.02.2024, 12:12
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BILD: Часть окружения настроилась против Путина после убийства Навального

В Кремле пытаются их «успокоить».

Среди сторонников Путина из окружения главы РФ не все положительно восприняли новость о смерти Алексея Навального.

Так, эксперт фонда Карнеги Александр Баунов объяснил позицию российской пропаганды о том, что «власти якобы не выгодно убийству оппозиционера».

Об этом он сказал в интервью BILD.

«Этот лозунг, который направлен на то, чтобы успокоить лоялистско-нейтральную часть населения, для которой убийство все-таки может наносить определенный дискомфорт», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о людях, которые сами по большей части никого не убивали и не собираются.

«Поэтому сама идея политического убийства, несмотря ни на что, несмотря на их патриотизм и нелюбовь к врагам отечества, не всем доставляет комфортные психологические ощущения», — подытожил Баунов.

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