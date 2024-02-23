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Сырский проводит аудит ВСУ: стали известны первые результаты

  • 23.02.2024, 12:20
Сырский проводит аудит ВСУ: стали известны первые результаты

Тысячи военных еще не были на фронте.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проводит аудит Сил обороны, поскольку тысячи военных, которые есть на учете, еще не воевали.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.

По его словам, во время аудита были выявлены целые подразделения украинских военных, которые за два года полномасштабной войны «ни разу не были на фронте».

При этом, отметил Арахамия, количество таких военных исчисляется тысячами.

«Уже условно найдено 8 тысяч людей, которые просто прикомандированы в Генеральный штаб и не воевали... По результатам завершения аудита, я считаю, что цифра будет намного больше», - заявил он.

Нардеп добавил, что эти подразделения уже получили приказы и готовятся отправиться на фронт для усиления или подмены.

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