«Ник и Майк»: Хунта грызется внутри 23.02.2024, 12:24

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Перед Лукашенко замаячил новый «заговор».

Еще месяц назад сообщалось, что должен обновиться сайт Брестского облисполкома. Буквально несколько дней назад он выглядел, как на фото, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В конце января был задержан Валентин Зайчук, целый первый заместитель председателя по коррупционной статье. Однако все прекрасно понимают, что это не борьба с коррупцией, а просто устранение конкурентов внутри самой системы.

Николай Карпенков получил предупреждение за «вагнеровцев». Неспроста в тени растет новый серый кардинал Виктор Зураев.

Первый замглавы администрации Лукашенко повысил свои шансы пересесть в кресло главы после того, как Игорь Сергеенко официально покинет этот пост в ближайшие дни.

Хунта перегруппировывается и грызется внутри. Угроза с Востока чувствуется, но не в тех местах. Не удивимся, что в борьбе «с восточным влиянием» Лукашенко придумает новый «заговор Винни-Пухов», на сей раз под раздачу попадут «политологи из Москвы».