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Партизаны обнаружили тайное место стоянки кораблей РФ в Новороссийске

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  • 23.02.2024, 12:29
  • 3,684
Партизаны обнаружили тайное место стоянки кораблей РФ в Новороссийске

И показали, что там происходит.

Украинские партизаны обнаружили место, где корабли причаливают в порту Новороссийска, Российская Федерация. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он сообщил, что Мариупольскому сопротивлению удалось зафиксировать место швартовки военных кораблей в порту Новороссийска — там происходит процесс погрузки военных грузов.

«НашиГлазаВезде» передают горячий привет россиянам и готовятся встречать все это в портах Приазовья», — добавил он.

Напомним, что в декабре 2023 года в районе бухты Новороссийска прозвучали взрывы, после которых на противоположном берегу вспыхнул пожар. Также жители города слышали звуки стрельбы автоматического оружия.

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