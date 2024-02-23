Партизаны обнаружили тайное место стоянки кораблей РФ в Новороссийске 2 23.02.2024, 12:29

3,684

И показали, что там происходит.

Украинские партизаны обнаружили место, где корабли причаливают в порту Новороссийска, Российская Федерация. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он сообщил, что Мариупольскому сопротивлению удалось зафиксировать место швартовки военных кораблей в порту Новороссийска — там происходит процесс погрузки военных грузов.

«НашиГлазаВезде» передают горячий привет россиянам и готовятся встречать все это в портах Приазовья», — добавил он.

Напомним, что в декабре 2023 года в районе бухты Новороссийска прозвучали взрывы, после которых на противоположном берегу вспыхнул пожар. Также жители города слышали звуки стрельбы автоматического оружия.