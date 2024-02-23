Читай свое, поддерживай своих! 1 23.02.2024, 13:08

Приближаем свободную Беларусь вместе.

Дорогие друзья! Вот уже месяц работает аккаунт «Хартии’97» на площадке Patreon. За это время у нас появились 56 патронов, которые на постоянной основе поддерживают работу сайта. Увеличилось количество пожертвований через PayPal и на счет фонда «Хартия’97».

Наша команда благодарит вас от всего сердца. Ваша поддержка особенно ценна сегодня, когда помощь белорусским СМИ со стороны западных доноров критически сокращается.

Однако мы все еще нуждаемся в вашей поддержке!

Путин и Лукашенко тратят сотни миллионов долларов на свою пропагандистскую машину. Правдивая информация с белорусских позиций сегодня — это вопрос национальной безопасности страны и ее европейского будущего. Ведь если исчезнут независимые СМИ, их место займут кремлевские геббельсы.

Наш «партизанский отряд» успешно противостоит рупорам вражеской пропаганды. Миллионы читателей, тысячи комментариев — прямое доказательство этому.

С вашей помощью мы можем больше! Регулярная поддержка через Patreon могла бы сделать работу «Хартии’97» стабильной, позволив нашей команде сосредоточиться на главной цели — приближении перемен в Беларуси.

Читай свое, поддерживай своих! Нам важен каждый патрон!

Как работает Patreon?

Это современная площадка, через которую авторы и СМИ могут собирать пожертвования.

На сервисе Patreon вы можете оформить подписку на «Хартию’97», выбрав сумму, которой вы хотите нас поддержать.

Cистема предложит вам или создать аккаунт, придумав пароль, или авторизоваться через почту либо социальные сети. Затем вы делаете перевод.

Первый раз платеж списывается в день, когда вы оформляете подписку. Затем сумма, которую вы выбрали, будет списываться ежемесячно.

Важный момент: платеж идет напрямую платформе, а в платежных сервисах не отображается, кого вы решили поддержать, что делает поддержку через Patreon самым безопасным способом помочь нам.

В своем кабинете на Patreon вы сможете в любой момент изменить сумму поддержки или отписаться от нас.

Напомним, что у вас есть возможность поддержать нас через PayPal и пожертвованиями на счет фонда «Хартия’97».

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