«Россия получит сюрприз»: Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления 11 23.02.2024, 12:52

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Владимир Зеленский

Названа задача номер один.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Брету Байеру, которое транслировал телеканал Fox News.

По словам главы Украины, в противостоянии с такой страной как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.

«Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна», - сказал президент Украины.

«И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей», - отметил Зеленский.

Также он прокомментировал контрнаступление ВСУ в 2023 году. Президент подчеркнул, что нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.