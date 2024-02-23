Сын-боевик из «ДНР» подставил мать 23.02.2024, 13:23

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Завербовал ее в шпионы.

Служба безопасности Украины в Славянске арестовала пенсионерку, которая шпионила в пользу РФ и корректировала вражеский огонь.

На преступление женщину подбил собственный сын, воюющий в составе ВС РФ.

Детали резонансного дела 23 февраля обнародовала пресс-служба СБУ.

По данным следствия, женщина выведывала позиции Сил обороны Украины на Донбассе, в том числе, на Бахмутском направлении.

Она также корректировала удары ВС РФ по мирным городам и селам региона, среди которых и Константиновка.

Выяснилось, что женщина была завербована собственным сыном, который является боевиком «ДНР». Он был также ее посредником.

«Полученные сведения информатор передавала мессенджером сыну-боевику (...), который находится на передовой и сотрудничает с разведкой РФ», - сообщили в СБУ.

Женщина была арестована в Славянске, куда она прибыла в качестве переселенки из прифронтового населенного пункта.

Женщине предъявлены обвинения по статье «Госизмена» (ч.2 ст.111) с отягчающим обстоятельством в виде совершения преступления в военное время. Ей грозит пожизненное тюремное заключение.