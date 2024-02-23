В российской авиабомбе КАБ нашли мотор от французского вентилятора за 13 евро 7 23.02.2024, 13:56

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Что это означает?

Оружие РФ изобилует иностранными комплектующими, среди которых есть такие, которые изготовлены в конце 2023-го года, из-за чего качество электронных плат ухудшилось. Об этом пишет «Украинская правда».

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ) есть отдел, где изучают ракетное, артиллерийское оружие и дроны Российской Федерации. Здесь готовят выводы, которые получают различные учреждения — от судов до НАПК, ГУР МО и дипмиссий. Эксперты института говорят, что у них нет задачи определять страну, детали из которой россияне используют чаще всего.

Установлено, что ВС РФ используют компоненты компаний из США, Канады, Японии, Гонконга, Тайваня, Франции, Швейцарии, Австрии, Германии и других.

Россияне используют все, что им удается раздобыть в обход санкций — польский топливный насос на «Шахеде» или ирландский карбюратор.

Только в одном беспилотнике Zala ижевского концерна «Калашников» нашли комплектующие нескольких стран — от китайского двигателя до электроники американского, японского и швейцарского производства.

В «ФСБшном» картографе SuperCam нашли японскую 3D-камеру Sony, которая на высотах до 5 километров позволяет делать детализированную 3D-карту, с помощью которой россияне определяют цели для ударов.

«Если честно, то в целом количество иностранных элементов не уменьшилось (от 24.02.2022 года). Я не могу сказать, что оно сократилось как-то существенно, скажем, на 50%. Россияне меняют производителей. Например, была какая-то плата фирмы из США, а потом из Тайваня. Мы видели двигатели от КАБов, управляемых авиабомб. Они от обычного вентилятора, который продается во Франции "аж" за 13 евро. Они его перебирают и монтируют на механизм, раскрывающий крылья бомбы», — оценивает ситуацию директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Он отметил, что оккупанты начали использовать в ракетах блоки наведения с беспилотников «Орлан» или других. Качество электронных плат ухудшилось. Но глобального ухудшения качества средств поражения в Институте пока не наблюдают.